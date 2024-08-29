Загитова извинилась за фото в социальных сетях

Олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала фото своей ноги после долгой тренировки перед ее ледовым шоу «Хранители времени».

«Извините за такой контент. Но мои ноги не выдерживают. 11 часов на льду», — подписала снимок спортсменка.

Премьера шоу Загитовой состоится в Казани 29 августа.

19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

Ранее Загитова назвала интересный факт о себе.