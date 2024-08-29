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«Реал» не хотел отпускать Мбаппе в сборную Франции

RMC Sport: «Реал» хотел бы дать отдых Мбаппе во время матчей сборной Франции

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Jennifer Lorenzini/Reuters

Мадридский «Реал» хотел бы, чтобы нападающий команды Килиан Мбаппе пропустил сентябрьский сбор национальной команды Франции. Об этом сообщает RMC Sport.

Такое желание клуба было выдвинуто намерением дать отдых форварду на это время.

29 августа сборная Франции объявила состав на матчи Лиги наций, Мбаппе был включен в этот список. Французские футболисты сыграют против соперников из Италии и Бельгии 6 и 9 сентября.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав мадридского клуба в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года. Форвард впервые выиграл еврокубковый турнир.

В текущем сезоне чемпионата Испании Мбаппе провел два матча, не отметившись забитыми мячами.

В составе «Реала» Мбаппе уже стал победителем Суперкубка УЕФА. «Реал» обыграл в Суперкубке итальянскую «Аталанту» со счетом 2:0. Мбаппе, который дебютировал за клуб, забил второй мяч свой команды. Он отличился на 68-й минуте поединка, ему ассистировал Джуд Беллингем.

Ранее хакеры взломали аккаунт Мбаппе и назвали Месси «карликом».

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