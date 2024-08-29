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Российский футболист рассказал, сможет ли «Локомотив» сохранить лидерство в РПЛ

Футболист Капленко рассказал, сможет ли «Локомотив» сохранить лидерство в РПЛ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский полузащитник «Химок» Кирилл Капленко поделился мнением об игре московского «Локомотива» в этом сезоне. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Пока что «Локомотив» смотрится хорошо и заслуженно лидирует. Правда, в очном противостоянии с «Зенитом» они вряд ли выиграют. Думаю, команде Галактионова будет тяжело удержать лидерство. Но в любом случае «железнодорожники» — молодцы», — заявил Капленко.

Накануне в Москве состоялась встреча «Локомотива» и «Ростова» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), она завершилась победой «железнодорожников» со счетом 3:2.

«Локомотив» вышел на первое место в таблице РПЛ. Команда Михаила Галактионова обошла действующего чемпиона санкт-петербургский «Зенит», который после четырех побед на старте турнира затем сыграл вничью сначала в гостях с «Химками», а затем дома с московским «Спартаком» (0:0). «Локомотив» опережает «Зенит» в турнирной таблице на одно очко.

Ранее в «Локомотиве» рассказали о дальнейшей судьбе футболиста Наира Тикнизяна.

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