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Губерниев назвал фаворита РПЛ

Губерниев: «Зенит» будет бороться за первое место

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Пресс-служба телеканала «Россия»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что, по его мнению, главным претендентом на чемпионство в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), несмотря на потерю первой строчки, является «Зенит». Его слова приводит «Советский спорт».

«Мощнейшая трансферная кампания пока не принесла плоды, но, я уверен, «Зенит» преодолеет эти неудачи и будет бороться за самое подходящее для себя место — первое», — заявил Губерниев.

Встреча «Зенита» и «Спартака», которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0. «Зенит» играл в меньшинстве с 62-й минуты, когда Страхиня Эракович получил вторую желтую карточку. Игрок был предупрежден дважды меньше чем за десять минут — на 56-й и 62-й минутах.

По итогам шести туров «Зенит», набравший 14 очков, уступил лидерство московскому «Локомотиву» (15) и опустился на вторую строчку. «Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 11 баллов.

В седьмом туре «Зенит» в гостях сыграет с «Пари НН». Встреча состоится 31 августа и начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее экс-тренер сборной России Борис Игнатьев похвалил наставника «Локомотива» Михаила Галактионова за работу с молодыми игроками.

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