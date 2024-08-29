Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий сравнил уровень футболистов в Китае и России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мнение мое и Василия Березуцкого: два центральных защитника «Шанхай Шэньхуа» сильнее, чем любой российский защитник. Есть позиции, где россияне лучше. Если встретятся сборные Китая и России, то, наверное, Россия сильнее», — заявил Слуцкий.

«Шанхай Шэньхуа» по-прежнему идет на втором месте в чемпионате Китая, но отставание от «Шанхай Порт» сократилось до двух очков.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого нанес первое поражение лидеру чемпионата Китая.