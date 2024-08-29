В «Локомотиве» рассказали о дальнейшей судьбе футболиста Тикнизяна

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов заявил, что будет рад, если клубу удастся продлить контракт с защитником Наиром Тикнизяном. Его слова приводит «Матч ТВ».

Если мы его продлим, то будет хорошо. Спад? Игрок не может постоянно играть на одном уровне. Сейчас он сильно помогает команде», — заявил Филатов.

В прошедшем сезоне Тикнизян провел за «Локомотив» 30 матчей во всех турнирах. В его активе девять забитых мячей и шесть результативных передач. В июне сообщалось, что трансфер игрока в «Зенит» сорвался из-за завышенных требований футболиста по зарплате.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

Ранее «Локомотив» победил ЦСКА благодаря голу Тикнизяна.