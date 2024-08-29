Слуцкий рассказал об уровне Дзюбы

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал об уровне российского нападающего Артема Дзюбы. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Когда Артем переходил в «Локомотив», тоже был скепсис, а он почти в одиночку оставил команду в лиге. Уверен: команда, которая возьмет Артема Дзюбу, вытянет джекпот. Он сверхмастеровит и не теряет качества с возрастом», — заявил Слуцкий.

15 августа стало известно, что футболист близок к подписанию контракта с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил комментатор Константин Генич. Однако пока о трансфере не объявлено.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Ранее Дзюба закрыл все долги по штрафам за превышение скорости.