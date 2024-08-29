Хакеры взломали аккаунт Мбаппе и назвали Месси «карликом»

Хакеры взломали официальный аккаунт французского нападающего «Реала» Килиана Мбаппе в соцсети X (бывший Twitter) и публиковали от имени футболиста оскорбительные сообщения.

»Криштиану Роналду — величайший игрок всех времен. Этот карлик для меня не лучший», — было написано в одном из сообщений, к которому была прикреплена фотография плачущего нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Среди сообщений также был пост с негативной оценкой английского футбольного клуба «Тоттенхэм» и политики Израиля. Позже данные публикации были удалены.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав мадридского клуба в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года. Форвард впервые выиграл еврокубковый турнир.

В текущем сезоне чемпионата Испании Мбаппе провел два матча, не отметившись забитыми мячами.

В составе «Реала» Мбаппе уже стал победителем Суперкубка УЕФА. «Реал» обыграл в Суперкубке итальянскую «Аталанту» со счетом 2:0. Мбаппе, который дебютировал за клуб, забил второй мяч свой команды. Он отличился на 68-й минуте поединка, ему ассистировал Джуд Беллингем.

Ранее дагестанские хакеры слили в сеть данные игроков «Реала» и «Аталанты».