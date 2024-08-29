Бывший футболист заявил о важности встреч с Вьетнамом и Таиландом

Бывший защитник сборной России Дмитрий Хлестов в преддверии матчей сборной России против команд Вьетнама и Таиланда заявил, что это вполне нормальный соперник. Слова экс-игрока приводит «Матч ТВ».

»Вьетнам и Таиланд — нормальные команды, сейчас всех научили играть в футбол. Надо наигрываться, не имеет значения соперник. Лично для меня каждая игра была важна. Надо будет выигрывать, а результат значения не имеет», — заявил Хлестов.

Сборная России в скором времени проведет предстоящие товарищеские матчи во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

В 2024 году сборная России провела две товарищеские игры. В марте в Москве она разгромила Сербию 4:0, а в июне с аналогичным счетом взяла верх над сборной Белоруссии в Минске. До этого сборная России в 2023 году одержала разгромную победу над кубинскими футболистами со счетом 8:0.

Ранее Роман Павлюченко в шутку призвал выдать сборной России оружие для игры во Вьетнаме.