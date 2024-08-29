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Лучшая теннисистка России не смогла преодолеть барьер второго круга на US Open

Россиянка Касаткина проиграла Стирнс во втором круге US Open

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата США (US Open), проиграв в матче второго раунда представительнице США Питон Стирнс.

Встреча, которая продолжалась 1 час 23 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 1:6, 6:7 (3). В рамках встречи Касаткина выполнила семь подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Стирнс шесть эйсов, три двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в четвертый раунд Стирнс сразится с представительницей Хорватии Донной Векич, которая в двух сетах обыграла бельгийку Грету Миннен — 7:5, 6:1.

На предыдущем турнире серии Большого шлема — Уимблдоне — Касаткина завершила выступление в третьем круге, проиграв представительнице Испании Пауле Бадосе. Встреча, которая длилась 2 часа 57 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:7 (6:8), 6:4, 4:6.

Международный олимпийский комитет допустил Касаткину до участия в летних Олимпийских играх — 2024 в Париже, однако спортсменка отказалась.

Ранее Анастасия Потапова сенсационно вышла во второй круг US Open.

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