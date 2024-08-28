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В «Зените» рассказали, состоится ли трансфер Соболева

Медведев: решение по Соболеву будет объявлено завтра

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ФК «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что решение по трансферу нападающего «Спартака» Александра Соболева будет принято завтра, 29 августа. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Решение по Александру Соболеву будет объявлено завтра. А каким оно будет — тоже узнаете завтра», — заявил Медведев.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее «Зенит» после матча со «Спартаком» назвали неуверенной в себе командой.

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