Вратарь махачкалинского «Динамо» рассказал, как относится к шуткам о его фамилии

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк рассказал, как относится к шуткам по поводу своей фамилии. Слова футболиста приводит «Чемпионат».

«Не обижает, если все в хорошем ключе. Стараюсь не обращать внимания, но смешных мало. Встречаю шутки без эмоций — это ненужные вещи», — заявил Волк.

Также вратарь оценил шутку, сказанную на пресс-конференции после матча Кубка России со «Спартаком». Журналисты решили узнать у главного тренера команды Хасанби Биджиева: правда ли «Спартак» подал протест из-за того, что под фамилией Волк играл тигр?

«Я ее не слышал, но эта достаточно забавная», — добавил Волк.

27 августа «Спартак» уступил махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1 в матче Кубка России.

Единственный мяч в этой встрече забил недавно подписанный клубом нападающий Гамид Агаларов на 14-й минуте. «Спартак» много атаковал во второй половине, но забить так и не удалось.

Благодаря этой победе, «Динамо» (Махачкала) занимает первое место в группе А, набрав шесть очков. «Спартак» идет вторым — у них также шесть баллов.

Эти команды сыграют между собой в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 15 сентября.

Ранее Волк отказался повторять путь Матвея Сафонова.