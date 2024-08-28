Роналду рассказал, когда завершит карьеру

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду расcказал, когда он завершит футбольную карьеру. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

«Когда я почувствую, что ничего не могу сделать на поле… Я соберу чемоданы и уйду на пенсию», — заявил португалец.

Ранее сообщалось о том, что Роналду установил мировой рекорд — на его канал подписался 1 млн человек всего через полтора часа после создания.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее Роман Павлюченко пошутил по поводу матча сборной России против Вьетнама.