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Главный тренер СКА оценил высказывание своего хоккеиста о туалетной бумаге

Ротенберг: в нашем хоккее есть вопросы посерьезнее толщины туалетной бумаги

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на высказывание своего хоккеиста, который потребовал от лиги предоставлять им на выездных играх трехслойную туалетную бумагу. Слова наставника приводит «Матч ТВ».

«Думаю, что это была очень неудачная шутка. В нашем хоккее есть проблемы намного серьезнее, чем толщина туалетной бумаги. Нам нужен единый стандарт — тогда хоккей. Например, когда ты приезжаешь на игру детей, а там родители орут в нетрезвом состоянии. Это точно не развивает наш хоккей», — заявил Ротенберг.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее Ротенберг высказался по поводу написания фамилий кириллицей в КХЛ.

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