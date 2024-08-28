Франция не дала визы двум паралимпийцам из РФ перед Играми-2024

Правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Информация об этом появилась на официальном сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Принимающая сторона всегда гарантирует решение визовых вопросов. Возникает вопрос к организаторам — зачем проводить соревнования там, где вы не можете обеспечить всем спортсменам равные возможности прибытия в ту или иную страну», — указано в заявлении ПКР.

20 августа первая группа россиян отправилась в Париж на Паралимпийские игры — 2024, которые стартуют 28 августа.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее российский паралимпиец пожаловался на жизнь в олимпийской деревне.