В Москве сгорела квартира олимпийского чемпиона по волейболу

В Москве сгорела квартира волейболиста и сенатора Тараса Хтея. Информацию об этом инциденте опубликовал Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 27 августа, в квартире находилась только дочь олимпийского чемпиона, которая зажгла ароматическую свечку и вышла из комнаты. Когда она вернулась, огонь уже разгорелся — свеча упала на одежду. Дочь Хтея тут же вызвала экстренные службы и выбежала из квартиры.

Из-за пожара пришлось эвакуировать 350 жителей подъезда, в котором находится квартира. Жить в квартире пока не представляется возможным, сгорела бытовая техника, стены покрыла копоть. Хтей вместе с семьей был вынужден переехать.

Хтей вместе со сборной России завоевал бронзовые награды на Олимпийских играх в Афинах в 2008 году, а в 2012 году на Играх в Лондоне российские волейболисты взяли золото. Также в активе спортсмена золотые медали Кубка мира и Мировой лиги. Также он завоевывал серебряные награды — на чемпионате мира в 2002 году, который прошел в Буэнос-Айресе, и на европейском первенстве в 2005 году.

Хтей — сенатор от Белгородской области.

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