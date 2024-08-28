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Двукратный олимпийский чемпион из Ямайки умер в возрасте 97 лет

Умер двукратный олимпийский чемпион и экс-мировой рекордсмен на 400 м Роден

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Camenzind/RDB/ullstein bild via Getty Images

Ямайский бегун, двукратный олимпийский чемпион Джордж Роден скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Точная причина его смерти неизвестна.

Роден специализировался на беге на короткие дистанции, на эстафетном беге. Он — чемпион и призер Игр Центральной Америки и Карибского бассейна, участник двух Олимпиад, двукратный олимпийский чемпион, олимпийский и мировой рекордсмен.

На летних Олимпийских играх 1948 года в Лондоне Роден выступал в беге на 400 метров и эстафете 4×400 метров. В первой дисциплине он не смог пробиться в финальный забег, а во второй сборная Ямайки также осталась за чертой медалистов. Обе золотые медали атлет выиграл четыре года спустя на Играх в Хельсинки. Он стал первым в забеге на 400 м, установив при этом олимпийский рекорд — 45,9 с. Также он завоевал золотую медаль вместе с ямайской сборной в эстафете 4×400 метров. В первом же забеге соревнований сборная Ямайки установила олимпийский рекорд (3.12,13 с), а в финальном забеге победила с мировым рекордом (3.03,9 с).

Ранее умер бывший тренер сборной Англии по футболу Эрикссон.

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