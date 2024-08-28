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«Отгадывайте»: Дзюба о словах Кокорина о приглашении на Кипр

Дзюба прокомментировал слова Кокорина о приглашении на Кипр

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России и московского «Локомотива» кратко отреагировал на слова российского форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина, который заявил, что Дзюба отказался от приглашения клуба из Кипра. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Отгадывайте как хотите. Сане огромный привет передавайте, он крутой», — заявил Дзюба.

15 августа стало известно, что футболист близок к подписанию контракта с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил комментатор Константин Генич. Однако пока о трансфере не объявлено.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив» и пока находится без новой команды. В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

22 августа форварду исполнилось 36 лет. В своей карьере он также выступал за московский «Спартак», петербургский «Зенит», «Адану Демирспор» из Турции.

Ранее Леонид Слуцкий высказался о приглашении Дзюбы в Китай.

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