«Люди считают, что я редко это делаю»: Загитова назвала интересный факт о себе

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова назвала один интересный факт о себе и объяснила, почему считает его таковым. Ее слова приводит theGirl.

«Люблю спать. Просто многие люди считают, что я редко это делаю. Но я сплю. Да, бывает по-разному: например, вчера вечером ко мне пришли швеи, чтобы показать ткани, посмотреть, как они смотрятся на моем теле. Мы с ними сидели до двух ночи, а сегодня я встала в 7:30», — заявила фигуристка.

19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

Ранее Загитова рассказала, чем занимается за рулем.