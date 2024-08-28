Скончался футболист, потерявший сознание во время матча Кубка Либертадорес

Уругвайский полузащитник футбольного «Насьональ» Хуан Искьердо скончался на 28-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба на своей странице в социальной сети X.

«С глубочайшей болью и потрясением в сердцах клуб объявляет о смерти Хуана Искьердо. Выражаем самые искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам и родственникам», — указано в заявлении.

22 августа Искьердо потерял сознание на поле во время игры 1/8 финала Кубка Либертадорес, в котором бразильский «Сан-Паулу» играл с уругвайским «Насьоналем». Игрок был экстренно госпитализирован. Позднее клуб сообщил, что у игрока было выявлено нарушение сердечного ритма. На тот момент его состояние было стабилизировано, он находился под седативными препаратами в отделении интенсивной терапии.

Ассоциация по защите прав профессиональных футболистов Уругвая (MUFP) заявила, что все запланированные на выходные матчи профессиональных лиг чемпионата страны будут перенесены из за ситуации с защитником «Насьоналя».

При этом матч, в рамках которого произошел инцидент, был доигран — «Насиональ» уступил со счетом 0:2.

Ранее умер бывший тренер сборной Англии по футболу Эрикссон.