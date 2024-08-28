Медведев высказался о допинговом скандале вокруг Синнера

Российский теннисист Даниил Медведев поделился размышлениями о допинговом деле первой ракетки мира Янника Синнера, который представляет Италию, и выразил мнение, что все действия итальянца были совершены в рамках правил. Его слова приводит The Tennis Letter в социальной сети X.

«Моя точка зрения такова: только он знает, что именно произошло. Поэтому мы не можем ничего знать. Никто не знает точной правды, кроме него и его команды и, возможно, Независимого трибунала. Я надеюсь, что в такой ситуация правила будут применяться для любого игрока, и каждый сможет защитить себя», — заявил Медведев.

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

«Первая проба Синнера на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе показала низкую концентрацию клостебола. Спустя восемь дней вторая проба дала такой же результат. Результаты Синнера, призовые и рейтинговые очки с этого турнира были аннулированы», — говорится в сообщении ITIA.

Синнер посеян под первым номером на стартующем на следующей неделе US Open. С Медведевым он может встретится на стадии четвертьфинала турнира.

Ранее Синнер сделал заявление.