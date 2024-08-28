Хоккеист Кузнецов дал совет Алексею Миранчуку после его переезда в США

Российский нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов, который ранее выступал за клубы Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз» дал совет футболисту Алексею Миранчуку, который перешел в американскую «Атланту Юнайтед». Его слова приводит газета «Известия».

«Вот то, что говорят, мол, там русских в Америке не любят — это все ерунда. Мы столько лет прожили там и от нормальных обычных людей никогда не чувствовали плохого. Я уверен, что Миранчуку помогут и он будет кайфовать. Главное, чтобы получал удовольствие от футбола. А остальное приложится», — заявил Кузнецов.

Миранчук дебютировал за «Атланту» в ночь на 25 августа по московскому времени. Россиянин вышел на замену в игре против «Лос-Анджелес Гэлакси» на 62-й минуте при счете 0:0. За недолгое время, проведенное на поле, он имел реальную возможность отличиться, но мяч после его удара из-за пределов штрафной попал в перекладину. Матч завершился поражением «Атланты» — 0:2.

Официально о трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

Ранее Антон Миранчук заявил, что ему стало сложнее общаться с братом после его переезда в США.