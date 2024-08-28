Семак объяснил поражение от «Акрона» в Кубке России

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему его команда уступила в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России тольяттинскому «Акрону». Его слова приводит «Чемпионат.com».

«В первом тайме сама игра не очень понравилась. Играли пассивно, не агрессивно. Второй тайм понравился больше. Но заработанный пенальти не помог нам победить. Для нас пища для размышления», — заявил специалист.

Встреча состоялась на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счетом 2:1 после серии пенальти в пользу «Акрона».

«Зенит» открыл счет в этой встрече благодаря голу 20-летнего защитника Дмитрия Васильева на 45+2 минуте. «Акрон» сравнял счет во втором тайме — на 54-й минуте пенальти реализовал форвард тольяттинцев Иван Тимошенко. В серии послематчевых 11-метровых сильнее оказались хозяева: свою попытку не смог реализовать бразильский нападающий «Зенита» Артур.

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу в группе D, набрав семь очков после трех игр. «Акрон» занимает второе место, у них пять баллов. их соперники по группе — воронежский «Факел» и казанский «Рубин» — также сыграли 27 августа, победа досталась казанцам со счетом 2:0.

Ранее в «Акроне» рассказали об эмоциях от победы над «Зенитом» в Кубке России.