«Совершил несколько чудес»: Станкович о поражении «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович объяснил, что послужило причиной поражения команды в матче третьего круга группового этапа Пути РПЛ Кубка России от махачкалинского «Динамо». Его слова приводит пресс-служба красно-белых.

«Первый тайм мы сопернику «подарили», но по второму у меня вопросов к ребятам нет. Мы атаковали, создавали моменты, однако вратарь «Динамо» совершил несколько настоящих чудес. Я уважаю Кубок России, поэтому не стоит говорить о том, что этот матч был для нас не так важен. Думаю, я показал это в том числе заменами», — заявил Станкович.

«Спартак» уступил махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1. Единственный мяч в этой встрече забил недавно подписанный клубом нападающий Гамид Агаларов на 14-й минуте. «Спартак» много атаковал во второй половине, но забить так и не удалось.

Благодаря этой победе, махачкалинское «Динамо» занимает первое место в группе А, набрав шесть очков. «Спартак» идет вторым — у них также шесть баллов. Соперники команд по группе — московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов» — проведут свой поединок 28 августа, матч начнется в 19:30 по московскому времени.

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