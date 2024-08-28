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Медведев узнал своего соперника по второму кругу US Open

Россиянин Медведев сыграет с венгром Марожаном во втором круге US Open

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Edgar Su/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге Открытого чемпионата США (US Open) сразится с представителем Венгрии Фабианом Марожаном.

Игра между теннисистами состоится 29 августа.

Венгерский теннисист в матче первого круга одержал победу над спортсменом из Сербии Хамадом Медьедовичем. Соперники провели на корте 3 часа 12 минут. Встреча завершилась победой венгра в 5 сетах со счетом 2:6, 6:1, 3:6, 6:1, 6:4.

Медведев в матче первого круга, который состоялся ранее, одержал победу над другим сербским теннисистом — Душаном Лайовичем. Встреча продлилась 2 часа 34 минуты и завершилась в четырех сетах с результатом 6:3, 3:6, 6:3, 6:1.

В рамках матча российский теннисист 14 раз подал навылет, допустил десять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Лайовича один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Действующим чемпионом US Open является сербский теннисист Новак Джокович, который также одержал победу в матче первого круга.

Ранее Карен Хачанов проиграл в самом длинном матче в истории турнира US Open.

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