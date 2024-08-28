Карен Хачанов проиграл в самом длинном матче в истории турнира US Open

Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от британца Дэниела Эванса в первом круге US Open, который проходит в Нью-Йорке.

Матч продолжался 5 часов и 35 минут и завершился со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 4:6, 6:4 в пользу Эванса, который не имел номера посева на турнире. Хачанов был посеян под 23-м номером. В следующем раунде Эванс встретится с аргентинцем Мариано Навоне.

Эта встреча установила новый рекорд по продолжительности матчей в мужском одиночном разряде на US Open, превысив предыдущее достижение, установленное в полуфинале 1992 года, когда швед Стефан Эдберг обыграл американца Майкла Чанга за 5 часов 26 минут.

Карену Хачанову 28 лет, он занимает 22-е место в мировом рейтинге и имеет в своем активе шесть титулов ATP. Его лучшими результатами на турнирах Большого шлема являются полуфиналы Australian Open (2023) и US Open (2022). В 2021 году он завоевал серебро на Олимпийских играх в одиночном разряде и стал обладателем Кубка Дэвиса в составе российской команды.

Дэниелу Эвансу 34 года, он находится на 184-й позиции в рейтинге ATP и имеет две победы на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема ему не удавалось пройти дальше четвертого круга.

Также во вторник россиянин Роман Сафиуллин вышел во второй круг, одержав победу над американцем Мэттью Форбсом (6:4, 7:6 (7:2), 6:2). В следующем матче он встретится с итальянцем Маттео Арнальди.

US Open — это четвертый и последний турнир Большого шлема сезона, который проходит на покрытии «хард» и завершится 8 сентября. Общий призовой фонд составляет $75 миллионов. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.

Ранее российская теннисистка Андреева впервые вышла во второй круг US Open.