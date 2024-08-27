Главный тренер «Спартака» прокомментировал первое поражение команды за восемь матчей

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович заявил, что команда будет искать новые решения после поражения от махачкалинского «Динамо» в матче Кубка России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Нужно искать, анализировать, принимать решения, а не просто поиграть, когда десять футболистов находятся внутри штрафной, пространства практически нет, но мы эти решения найдем», — заявил главный тренер красно-белых.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу махачкалинского «Динамо».

Единственный мяч в этой встрече забил недавно подписанный клубом нападающий Гамид Агаларов на 14-й минуте. «Спартак» много атаковал во второй половине, но забить так и не удалось.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Благодаря этой победе, «Динамо» (Махачкала) занимает первое место в группе А, набрав шесть очков. «Спартак» идет вторым — у них также шесть баллов.

Последний раз красно-белые проигрывали в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) — тогда они уступили «Оренбургу» со счетом 0:3.

Ранее «Зенит» проиграл «Акрону» в серии пенальти в Кубке России.