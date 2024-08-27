«Спартак» уступил махачкалинскому «Динамо» в Кубке России

Московский «Спартак» уступил махачкалинскому «Динамо» в матче группового этапа Кубка России.

Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба-новичка Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный мяч в этой встрече забил недавно подписанный клубом нападающий Гамид Агаларов на 14-й минуте. «Спартак» много атаковал во второй половине, но забить так и не удалось.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Благодаря этой победе, «Динамо» (Махачкала) занимает первое место в группе А, набрав шесть очков. «Спартак» идет вторым — у них также шесть баллов.

В следующей встрече в Кубке России «Спартак» сыграет дома с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 18 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Динамо» (Махачкала) встретится в гостях с «Динамо» (Москва). Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» и состоится также, 18 сентября в 19:00 по московскому времени.

Ранее «Зенит» проиграл «Акрону» в серии пенальти в Кубке России.