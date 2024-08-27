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В Госдуме рассказали, есть ли в планах возрождение «Анжи»

Депутат Госдумы от Дагестана: республика не потянет два клуба

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Максим Блинов/РИА Новости

Депутат Госдумы от Дагестана Султан Султанов рассказал, что в республике не планируют возрождать футбольный клуб «Анжи». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Все упирается в финансы. Для «Динамо Махачкала» выход в РПЛ — прорыв и большое достижение. Если будет частный случай с инвестором, как было с «Анжи» до этого — другое дело. Но не слышал, что есть какие-либо предложения. Для республики в целом два клуба — это тяжелая задача», — заявил Султанов.

Футбольный клуб «Анжи» был расформирован в июне 2022 года. Лучшее достижение команды — третье место в Российской премьер-лиге (РПЛ). В еврокубках команде удалось выйти в 1/8 финала в сезоне-2013/14.

Махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/24 заняло второе место в Первой лиге, набрав 61 очко. Такой результат позволил команде, главным тренером которой является Хасанби Биджиев, выйти напрямую в РПЛ.

Ранее у «Зенита» обнаружили зависимость от Максима Глушенкова.

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