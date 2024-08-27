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Бывший футболист рассказал о возможности перехода Соболева в «Зенит»

Мостовой: теперь логики в трансфере Соболева нет

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Экс-игрок сборных СССР и России по футболу Александр Мостовой в комментарии рассказал, какие перспективы у Александра Соболева перейти в «Зенит». Слова экс-игрока приводит «Спорт-Экспресс».

«Зачем теперь Соболев нужен, если купили этого аргентинца? Теперь логики в его трансфере нет. У «Зенита» есть Кассьерра, Сергеев и много других хороших игроков», — заявил Мостовой.

27 августа «Зенит» объявил о переходе нападающего «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гонду. Контракт с 23-летним футболистом заключен на четыре года.

СМИ сообщают, что трансфер игрока обошелся «Зениту» примерно в €12 млн.

В своей карьере Гонду выступал за «Атлетико Сармьенто», «Ривер Плейт» и «Аргентинос Хуниорс».

На Олимпиаде — 2024 он провел четыре матча, забив один гол.

Ранее «Зенит» после матча со «Спартаком» назвали неуверенной в себе командой.

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