Ротенберг высказался по поводу написания фамилий кириллицей в КХЛ

Главный тренер хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг считает, что не нужно писать кириллицей фамилии на свитерах игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Например, в СКА теперь играет Евгений Кузнецов. Наша задача — чтобы его видел весь мир. Огромные рынки в странах БРИКС: Индия, Китай. Там не читают кириллицу. Как они поймут, кто на льду? В этом же смысл», — заявил Ротенберг.

31 июля СКА объявил о заключении контракта с Кузнецовым на четыре сезона.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее Вячеслав Фетисов обратился к Александру Овечкину с просьбой из-за рекорда Уэйна Гретцки.