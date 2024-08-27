Директор «Оренбурга» принес извинения арбитрам за свое поведение

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев принес извинения за свое поведение после матча пятого тура Российской премьер-лиги с «Ростовом» и выразил сожаление, что не смог сдержать эмоций в поведении с арбитрами. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Как один из руководителей клуба «Оренбург» я не имел права обращаться с арбитрами в такой резкой форме, хватать судью за руку. Поверьте, сделал это не со зла. Прекрасно понимаю, что крайне некрасиво выглядело мое общение и в микст‑зоне. Не смог сдержать себя, употребил слова, которые нельзя было произносить», — заявил он.

Встреча, проходившая на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 3:2 в пользу «Ростова». Андреев после матча Российской премьер-лиги подверг жесткой критике работу судейской бригады на этой встрече. Главным арбитром был Владислав Безбородов.

Сразу после матча спортивный директор оренбургского клуба пытался оказать влияние на арбитров: схватил за руку резервного арбитра Ивана Сиденкова, а также не позволял судейской бригаде покинуть поле. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит дело Андреева 30 августа.

Ранее появилась информация, что РФС может внести изменения в регламент из-за директора «Оренбурга».