«Зенит» после матча со «Спартаком» назвали неуверенной в себе командой

Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Федор Щербаченко объяснил, в чем заключалось преимущество московского «Спартака» над петербургским «Зенитом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Только неуверенная в себе команда пытается так запутать соперника, как это делал «Зенит» перед матчем со «Спартаком». Никто бы не рисковал Венделом и Педро – значит, травмы у них были незначительные. Этот момент сыграл злую шутку с «Зенитом». «Спартак» подошел к матчу более подготовленным, мотивированным и конкретным», — заявил специалист.

До матча председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что ни Вендел, ни Педро в матче со «Спартаком» не сыграют, однако оба игрока вышли в стартовом составе петербургской команды.

Встреча «Зенита» и «Спартака», которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0. «Зенит» играл в меньшинстве с 62-й минуты, когда Страхиня Эракович получил вторую желтую карточку. Игрок был предупрежден дважды меньше чем за десять минут — на 56-й и 62-й минутах.

По итогам шести туров «Зенит», набравший 14 очков, уступил лидерство московскому «Локомотиву» (15) и опустился на вторую строчку. «Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 11 баллов.

Ранее были названы команды, которые составят конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.