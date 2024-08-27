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«Ростов» обратился в ЭСК из-за скандального судейства в матче с «Локомотивом»

«Ростов» обратился в ЭСК из-за неназначенного пенальти в игре с «Локомотивом»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

«Ростов» обратился в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при Российском футбольном союзе (РФС) по итогам шестого матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом». Об этом сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе РФС.

Поводом для обращения послужило то, что главный арбитр встречи Владимир Москалев не назначил пенальти после того, как на 61-й минуте игры защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси ударил шипами Максима Осипенко в штрафной «железнодорожников».

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов назвал скандалом тот факт, что пенальти не был назначен.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 3:2 в пользу столичной команды. В составе «железнодорожников» отличились Алексей Батраков, который открыл счет на 10-й минуте игры, Илья Самошников (37-я минута) и Наир Тикнизян (46-я минута). Голы ростовского клуба в этой встрече оформил Роналдо на 13-й и 90+6-й минутах. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

«Локомотив» после шести туров чемпионата России идет на первой строчке турнирной таблицы, набрав 15 баллов и опередив на одно очко петербургский «Зенит» (14). «Ростов» идет в середине таблицы РПЛ — на восьмом месте. Подопечные Валерия Карпина набрали восемь баллов.

Ранее судей матча «Локомотива» и «Ростова» призвали признаться в ошибке.

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