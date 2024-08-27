Российский паралимпиец пожаловался на жизнь в олимпийской деревне

Легкоатлет паралимпийской сборной России Иван Ревенко пожаловался на условия проживания в олимпийской деревне на Играх в Париже и признался, что его не устраивает качество матраса на кровати. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Какой день бегаю, решаю вопросы по поводу матраса… Очень жесткий, болят бока. Хоть на пол ложись, на свои вещи», — заявил он.

20 августа первая группа россиян отправилась в Париж на Паралимпийские игры — 2024, которые стартуют 28 августа.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее перенесший ампутации Костомаров обратился к паралимпийцам перед Играми в Париже.