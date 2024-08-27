Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спортсменов из КНДР могут наказать за улыбку на фото во время ОИ-2024

Власти КНДР осудили спортсменов за улыбку на олимпийском селфи с южнокорейцами

close
100%
Kim Hong-ji/Reuters

Игроки в настольный теннис из КНДР оказались под угрозой наказания со стороны властей за фотографию, сделанную во время летних Олимпийских игр — 2024 в Париже. Об этом пишет издание Daily NK.

По информации СМИ, партийные чиновники осудили Ли Джон Сик и Ким Кым Ён, которые улыбались, фотографируясь со спортсменами из Южной Кореи. Против атлетов проводится трехэтапная идеологическая проверка. Она началась 15 августа, когда атлеты вернулись домой, и продлится месяц.

31 июля призеры Олимпийских игр — 2024 в Париже по настольному теннису из КНДР, Южной Кореи и Китая сделали совместную фотографию после завоевания медалей. На кадре запечатлено, как спортсмены смотрят в камеру телефона одного из теннисистов и улыбаются.

Китайцы Ван Чуцинь и Сунь Инша завоевали золотые медали олимпийского турнира в Париже в настольном теннисе в миксте. В финале они обыграли представителей КНДР Ли Джон Сика и Ким Кым Ён со счетом 4:2 (11:6, 7:11, 11:8, 11:5, 7:11, 11:8). Сборная КНДР выиграла первую медаль на Играх в Париже. При этом Игры-2020 в Токио северокорейские спортсмены пропустили из-за пандемии коронавирусной инфекции. Бронза досталась атлетам из Южной Кореи — Лим Чжон Хуну и Син Ю Бин.

Ранее олимпийская чемпионка Вероника Степанова набросилась на российскую участницу ОИ-2024.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами