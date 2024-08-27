Ученица олимпийской чемпионки Липницкой попалась на допинге

Фигуристка Варвара Горобченко получила дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Информация об этом была опубликована на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Фигуристка была отстранена на пять лет. Дисквалификация отсчитывается с 15 мая 2023 года и завершится 14 мая 2028 года. В пробе фигуристки были обнаружены мельдоний и сибутрамин.

Горобченко 17 лет. Она работает под руководством олимпийской чемпионки — 2014 в командном турнире Юлии Липницкой, ее занятия проходят в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последним международным стартом для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине, на которых разгорелся допинговый скандал с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Разбирательства шли два года, и зимой 2024 года фигуристку, которая занималась у Этери Тутберидзе, дисквалифицировали на четыре года.

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