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Украинец Усик раскрыл, что Россия предлагала ему сменить гражданство

Украинский боксер Усик назвал страны, которые предлагали ему смену гражданства

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Andrew Couldridge/Reuters

Украинский боксер, представитель Александр Усик на YouTube-канале Video NV рассказал, какие страны предлагали ему сменить гражданство.

«Не только россияне предлагали. Это ведь было не год назад, это было, ещё когда по любителям боксировали. Турция рассматривала такой вариант, из Азербайджана предлагали, Ирландия», — поделился спортсмен.

Усик в ночь на 19 мая 2024 года победил британского боксера Тайсона Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой украинского спортсмена над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

Украинский боксер после этой победы поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британский боксер во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Ранее Усик рассказал, с кем он хочет подраться.

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