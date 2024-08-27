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Полузащитник «Зенита» рассказал, кто должен быть добытчиком в семье

Футболист «Зенита» Педро: девушка не должна работать

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Педро заявил, что добытчиком в семье должен быть мужчина, а девушке не обязательно работать.

«Не знаю, что сказать. Лично для меня, мне кажется, что нет, потому что добытчиком должен быть мужчина. Но, конечно же, у каждого человека свой личный взгляд на такие вопросы», — приводит слова Педро Legalbet.

При этом футболист рассказал, что его девушка не работает.

Педро был куплен «Зенитом» зимой этого года за 9 млн евро у «Коринтианса». Контракт 18-летнего таланта с клубом из Санкт-Петербурга заключен до конца 2028 года.

В 11 матчах Российской премьер-лиги в прошлом сезоне футболист отметился одним забитым мячом, а также отметился двумя голами в пяти встречах Кубка России, оформив дубль в ворота московского «Спартака». В прошлом сезоне Педро выиграл с «Зенитом» чемпионат и Кубок страны, а в нынешней кампании уже взял Суперкубок, выйдя в стартовом составе против «Краснодара» (4:2).

Всего в нынешнем сезоне бразилец провел восемь матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее были названы команды, которые составят конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.

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