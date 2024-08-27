Рублев четыре раза ударил ракеткой о корт после предупреждения за мат на US Open

Российский теннисист Андрей Рублев не сумел сдержать эмоций после того, как во время матча первого круга Открытого чемпионата США (US Open) с представителем Бразилии Тьяго Уайлдом получил предупреждение за использование ненормативной лексики.

Инцидент произошел в третьем сете при счете 1:1. Рублев позволил себе выругаться, за что получил предупреждение от судьи на вышке — Марьяны Вельович. Позднее уже при счете 4:5 российский спортсмен со злости четырежды ударил ракеткой о корт, однако сумел избежать повторного предупреждения, что означало бы уже штраф на очко.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 19 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 7:6 (7:3), 7:5 в пользу Рублева. Во втором круге он сыграет с представителем Франции Артуром Риндеркнехом.

Перед стартом US Open Рублев дошел до финала «Мастерса» в Цинциннати, обыграв по дороге первую ракетку мира итальянца Янника Синнера. В игре за трофей россиянин уступил австралийцу Алексею Попырину – 2:6, 4:6. После этого на «Мастерсе» в Монреале он снова в четвертьфинале вышел на Синнера и на этот раз в упорной борьбе проиграл итальянцу – 4:6, 7:5, 4:6.

Международный олимпийский комитет допустил Рублева до участия в летних Олимпийских играх — 2024 в Париже, однако спортсмен принял решение не выступать на турнире.

Ранее угодивший в допинговый скандал Янник Синнер сделал заявление.