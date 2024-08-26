Роналду раскрыл, собирается ли работать тренером после завершения карьеры

Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду признался, что не видит себя в роли тренера после завершения профессиональной карьеры. Его слова приводит A Bola.

«На данный момент я не думаю о том, чтобы возглавить какую-либо команду в будущем. Вижу себя занимающегося другими процессами, не связанными с футболом, однако только Бог знает, что ждет нас в будущем», — заявил форвард.

В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы 2016 года, а также играл в финале Евро-2004, где португальцы уступили Греции со счетом 0:1.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее Роналду рассказал, собирается ли он уходить из сборной Португалии.