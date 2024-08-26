Матч «Локомотива» и «Ростова» назвали скандалом

Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов разобрал судейство в матче шестого тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и «Ростовом» и заявил, что главный судья Владимир Москалев должен был назначать пенальти после того, как на 61-й минуте игры защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси ударил шипами Максима Осипенко в штрафной «железнодорожников». Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Это чисто решение Москалева. Он посчитал так. И это скандал, потому что не назначен 11-метровый, а это явная возможность забить. Никому ничего не понятно, мне не понятно, потому что по всем рекомендациям это фол», — заявил Федотов.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 3:2. В составе «железнодорожников» отличились Алексей Батраков, который открыл счет на 10-й минуте игры, Илья Самошников (37-я минута) и Наир Тикнизян (46-я минута). Голы ростовского клуба в этой встрече оформил Роналдо на 13-й и 90+6-й минутах. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

«Локомотив» после шести туров чемпионата России идет на первой строчке турнирной таблицы, набрав 15 баллов и опередив на одно очко петербургский «Зенит» (14). «Ростов» идет в середине таблицы РПЛ — на восьмом месте. Подопечные Валерия Карпина набрали восемь баллов.

Ранее судей матча «Локомотива» и «Ростова» призвали признаться в ошибке.