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Российская теннисистка Андреева впервые вышла во второй круг US Open

Эрика Андреева добилась победы на старте Открытого чемпионата США

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Илья Наймушин/РИА Новость

Российская теннисистка Эрика Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата США (US Open), обыграв на старте турнира представительницу Китая Юань Юэ.

Встреча, которая продлилась 1 час 55 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 7:6 (9:7). В рамках встречи Андреева выполнила восемь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Юэ три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в третий раунд Андреева сразится с победительницей противостояния между Чжэн Циньвэнь, которая представляет Китай, и представительницей США Амандой Анисимовой.

20‑летняя Андреева впервые вышла во второй круг US Open. Ранее она лишь раз выступала в основной сетке турнира — в 2022 году россиянка не смогла пройти далее первого раунда. На Уимблдоне в этом сезоне она также добралась до второго круга.

Эрика Андреева — сестра 17-летней Мирры Андреевой, которая также выступает в теннисе. Обе родились в Красноярске, а сейчас тренируются во французской академии.

Ранее Дарья Касаткина вышла во второй круг US Open.

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