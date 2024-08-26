Российская теннисистка Андреева впервые вышла во второй круг US Open

Российская теннисистка Эрика Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата США (US Open), обыграв на старте турнира представительницу Китая Юань Юэ.

Встреча, которая продлилась 1 час 55 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 7:6 (9:7). В рамках встречи Андреева выполнила восемь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Юэ три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в третий раунд Андреева сразится с победительницей противостояния между Чжэн Циньвэнь, которая представляет Китай, и представительницей США Амандой Анисимовой.

20‑летняя Андреева впервые вышла во второй круг US Open. Ранее она лишь раз выступала в основной сетке турнира — в 2022 году россиянка не смогла пройти далее первого раунда. На Уимблдоне в этом сезоне она также добралась до второго круга.

Эрика Андреева — сестра 17-летней Мирры Андреевой, которая также выступает в теннисе. Обе родились в Красноярске, а сейчас тренируются во французской академии.

Ранее Дарья Касаткина вышла во второй круг US Open.