«Спартак» хочет продать Соболева в иностранный клуб

Московский «Спартак» ориентирован на продажу российского нападающего Александра Соболева в иностранный клуб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По его информации, есть варианты с клубами из Турции и Греции. При этом, в середине августа «Спартак» отклонил предложение петербургского «Зенита», который был готов заплатить за форварда €8 млн в два платежа.

Карпов указывает, что от «Зенита» «Спартак» хотел бы получить €10-12 млн, а вот в случае с продажей за границу сумма меньше — €6-8 млн.

20 августа в СМИ появилась информация, что «Газпром» и «Лукойл» дали «Зениту» и «Спартаку» добро на переговоры. Они проходят сложно, но шанс успешного закрытия сделки все-таки есть. Основная проблема заключается в том, что стороны не могут договориться по сумме трансфера. 21 августа появилась информация, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию трансфера Соболева.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Соболеву предсказали изгнание из «Спартака».