Касаткина вышла во второй круг US Open, где может встретиться с украинкой

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата США (US Open), обыграв на старте турнира представительницу Румынии Жаклин Кристиан.

Встреча, которая продолжалась 1 час 15 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 6:4. В рамках встречи Касаткина выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Кристиан один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырех.

За выход в третий раунд Касаткина сразится с победительницей противостояния между Питон Стирнс из США и Лесей Цуренко, которая представляет Украину.

На предыдущем турнире серии Большого шлема — Уимблдоне — Касаткина завершила выступление в третьем круге проиграв представительнице Испании Пауле Бадосе. Встреча, которая длилась 2 часа 57 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:7 (6:8), 6:4, 4:6.

Международный олимпийский комитет допустил Касаткину до участия в летних Олимпийских играх — 2024 в Париже, однако спортсменка отказалась.

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