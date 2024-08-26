Названы команды, которые составят конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство

«Краснодар» и московское «Динамо», как и ряд других команд, навяжут «Зениту» борьбу за чемпионский титул в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое убеждение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

«Я убежден, что эти команды в череде других, как «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» будут в обязательном порядке участвовать в этом сезоне в борьбе за высшие места. Мои предположения зиждятся, прежде всего, на том, что у них хорошая организация клубной структуры: финансовая база, вертикаль клубных команд. Также важно, что есть финансовая подушка для проведения успешной селекционной работы. В составах команд много интересных футболистов», — констатировал специалист.

Накануне «Динамо» на своем поле уступило «Краснодару» со счетом 0:1 в матче 6-го тура РПЛ. Автором единственного мяча на 25-й минуте стал Виктор Са. После этой встречи в активе обеих команд стало по 12 очков. Краснодар занимает третье место, а москвичи расположились строчкой ниже.

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