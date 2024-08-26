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Батракова призвали уметь терпеть критику и проходить медные трубы

Тренер Балахнин: если игрок Батраков хорош, нужно говорить, что он хорош

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ФК «Локомотив»

19-летний полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков справится с похвалами и критикой в свой адрес, если он игрок хорошего уровня. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин.

«Надо быть честным и говорить, что есть. И если он хорош, нужно говорить, что хорош. Вопрос не в том, что перехвалят. К сожалению, у нас это касается всех молодых, которые играют первый год, задают какую-то планку и потом снижают ее, теряют лидерские качества. Но это, на мой взгляд, не связано с восхвалением игрока. Если футболист хорошего уровня, то он должен уметь терпеть критику и проходить медные трубы. И только тогда он может стать сильным и стабильным. Устойчивый футболист — он, прежде всего, стабильный. И не один сезон, а на протяжении нескольких сезонов, когда он показывает классную игру», — сказал Балахнин.

Накануне в Москве состоялась встреча «Локомотива» и «Ростова» в рамках 6 тура Российской премьер-лиги (РПЛ), она завершилась победой «железнодорожников» со счетом 3:2. В составе хозяев Алексей Батраков забил мяч и отметился результативной передачей, также по голу записали на свой счет Илья Самошников и Наир Тикнизян. В составе ростовской команды дубль оформил Роналдо. После этой победы «Локомотив» набрал 15 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Зенит». Ростовчане с восемью баллами идут на восьмой строчке. Гол в ворота «Ростова» стал для Батракова третьим в текущем розыгрыше РПЛ.

Ранее экс-тренер сборной России Игнатьев похвалил наставника «Локомотива» Галактионова за работу с молодыми игроками.

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