Роналду рассказал, собирается ли он уходить из сборной Португалии

Футболист Криштиану Роналду заявил, что его решение об уходе из сборной Португалии будет спонтанным, передает A Bola.

«Когда я покину сборную, я никому не скажу заранее. Это будет очень спонтанное решение с моей стороны. Но и очень продуманное. Сейчас я хочу помочь национальной команде», — сказал Роналду.

В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы 2016 года, а также играл в финале Евро-2004, где португальцы уступили Греции со счетом 0:1.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее Роналду установил новый рекорд.