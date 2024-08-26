Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер бывший тренер сборной Англии по футболу Эрикссон

Бывший тренер сборной Англии Эрикссон умер на 77 году жизни

close
100%
Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Еран Эрикссон умер на 77-м году жизни, передает «Би-би-си».

В январе 2024 года стало известно, что специалист борется с онкологией.

Последним местом работы 76-летнего специалиста был шведский клуб «Карлстад», выступающий в третьем дивизионе страны. Эрикссон занимал в «Карлстаде» должность спортивного директора и покинул свой пост в феврале 2023 года из-за проблем со здоровьем.

За время тренерской карьеры он работал в шведском «Гетеборге», португальской «Бенфике», итальянских «Роме», «Лацио» и «Сампдории», английских «Лестере» и «Манчестер Сити». Также он возглавлял национальные сборные Англии, Кот-д'Ивуара и Филиппин.

Сборная Англии с Эрикссоном принимала участие в чемпионате Европы — 2004, а также чемпионатах мира 2002 и 2006 годов.

21 августа Эрикссон выступил с прощальным посланием, которое опубликовало издание The Mirror.

«Думаю, мы все боимся дня, когда умрем. Но жизнь — это еще и смерть. Надеюсь, в конце люди скажут: да, он был хорошим человеком. Но не все так скажут», — сказал Эрикссон.

Ранее умер трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами