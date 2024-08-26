Умер бывший тренер сборной Англии по футболу Эрикссон

Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Еран Эрикссон умер на 77-м году жизни, передает «Би-би-си».

В январе 2024 года стало известно, что специалист борется с онкологией.

Последним местом работы 76-летнего специалиста был шведский клуб «Карлстад», выступающий в третьем дивизионе страны. Эрикссон занимал в «Карлстаде» должность спортивного директора и покинул свой пост в феврале 2023 года из-за проблем со здоровьем.

За время тренерской карьеры он работал в шведском «Гетеборге», португальской «Бенфике», итальянских «Роме», «Лацио» и «Сампдории», английских «Лестере» и «Манчестер Сити». Также он возглавлял национальные сборные Англии, Кот-д'Ивуара и Филиппин.

Сборная Англии с Эрикссоном принимала участие в чемпионате Европы — 2004, а также чемпионатах мира 2002 и 2006 годов.

21 августа Эрикссон выступил с прощальным посланием, которое опубликовало издание The Mirror.

«Думаю, мы все боимся дня, когда умрем. Но жизнь — это еще и смерть. Надеюсь, в конце люди скажут: да, он был хорошим человеком. Но не все так скажут», — сказал Эрикссон.

Ранее умер трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков.