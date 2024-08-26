КДК РФС накажет «Локомотив»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного Союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что московский «Локомотив» будет наказан после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова», передает «Спорт-Экспресс».

«В матче «Локомотив» — «Ростов» у команды хозяев зафиксирована задержка выхода из раздевалки на второй тайм на три минуты», — сказал Григорьянц.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 3:2 в пользу «Локомотива». В составе «железнодорожников» отличились Алексей Батраков, который открыл счет на 10-й минуте игры, Илья Самошников (37-я минута) и Наир Тикнизян (46-я минута). Голы ростовского клуба в этой встрече оформил Роналдо на 13-й и 90+6-й минутах.

Локомотив» после шести туров чемпионата России идет на первой строчке турнирной таблицы, набрав 15 баллов и опередив на одно очко петербургский «Зенит» (14).

Ранее судей матча «Локомотива» и «Ростова» призвали признаться в ошибке.